Директора автотранспортного предприятия Ялты обвиняют в хищении бюджетных денег

28 мая 2020     8
Директора автотранспортного предприятия Ялты обвиняют в хищении бюджетных денег

11 миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по провозу льготников незаконно получила директор одного из транспортных предприятий Ялты.

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудило на руководителя уголовное дело. Женщину подозревают в мошенничестве, т.е. хищении чужого имущества путем обмана, совершённом с использованием своего служебного положения, да еще и в особо крупном размере.

Следствие установило, что директор предприятия предоставляла в департамент социальной политики администрации Ялты заведомо ложные сведения о количестве перевозимых льготников. И деньги из бюджета ей перечислялись.

Как сообщила пресс-служба УФСБ, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Источник: Вести.Севастополь

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