Для инфекционной больницы Севастополя купят компьютерный томограф

27 апреля 2020     14
Для инфекционной больницы Севастополя купят компьютерный томограф

Контракт на поставку томографа уже заключён, сообщили сегодня на заседании правительства Севастополя.

Аппарат стоимостью 42 млн рублей купят на федеральные средства, выделяемые Севастополю. Компьютерного томографа в инфекционной  больнице никогда не было. Поэтому под его размещение капитально отремонтируют помещение. На это будет потрачено еще 14,5 млн рублей. К концу мая в медучреждении появится собственный томограф.

Он необходим для точного диагностирования внебольничной пневмонии. В России уже было немало случаев, когда не рентген, а только компьютерная томография помогала определить воспаление легких у больного.

Источник: Вести.Севастополь

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