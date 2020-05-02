Для медработников вход в «Херсонес Таврический» станет бесплатным

Особыми гостями «Херсонеса Таврического» после завершения пандемии и открытия музея станут медицинские работники. До конца 2020 года там будет проходить акция «Музей для врачей».

Организованными группами не больше 10 человек медработники смогут бесплатно посетить обзорные экскурсии «Херсонес – город двух тысячелетий» и «Херсонес – город под открытым небом». Нужно только оформить предварительную заявку по тел.: +7(978)110-26-21.

Также вход на территорию заповедника для них будет бесплатным, как и посещение постоянных экспозиций и временных выставок музея. Медработникам нужно будет только предъявить в кассе служебное удостоверение или справку с места работы.

Таким образом в музее хотят отблагодарить врачей, средний и младший медперсонал за борьбу с коронавирусом.

Источник: Вести.Севастополь