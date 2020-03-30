Для работающих пенсионеров льготы в общественном транспорте сохранили

30 марта 2020     14
Для работающих пенсионеров льготы в общественном транспорте сохранили

В правительстве Севастополя решили вопрос с льготным проездом для пенсионеров, которые с 28 марта по 5 апреля должны работать.

С утра понедельника, 30 марта, проезд для них снова стал бесплатным. Кондукторы не должны требовать оплату.

«К вечеру – мы раздадим по предприятиям специальные «пропуска». Всех остальных, кому не надо на работу не устаю призывать: оставайтесь дома!» – написал на своей странице в Инстаграм глава города Михаил Развожаев.

 Для всех остальных пенсионеров льготный проезд временно отменен. Это сделано для их же безопасности, чтобы они не передвигались по городу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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