Для Севастополя главное сейчас это безболезненно выйти из пандемии – Развожаев

Врио губернатора Севастополя отметил, что в настоящее время один из важнейших вопросов для городских властей является выход из кризиса, связанного с коронавирусом.

В прямом эфире одного из телеканалов города врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев кратко рассказал о своей предвыборной программе.

«Самая главная задача, которая будет решаться в ходе предвыборной кампании это безболезненный выход из пандемии. Нам необходимо следить за состоянием социальной сферы и экономикой», – сказал Михаил Развожаев.

Кроме этого, Михаил Развожаев заявил, что особое внимание будет уделено медицинскому кластеру, а также развитию строительства и благоустройства города. В скором времени начнется строительство очистных сооружений и новых больниц. Врио губернатора отметил и задачи по формированию кадрового резерва Севастополя. В будущем он планирует повысить качество госуправления и эффективность муниципальной власти.

Источник: Вести.Севастополь