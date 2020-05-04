Для севастопольских ветеранов проводят персональные парады во дворах

Парад в каждый двор! Акция с таким названием стартовала в Севастополе. 9-го мая День Победы пройдет без массовых мероприятий из-за пандемии, поэтому военнослужащие Черноморского флота всю эту неделю будут поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны необычным способом.

Персональный парад Победы Валентин Беседин принимает впервые. И одним из первых в Севастополе. На фронт он отправился добровольцем в 17 лет, прошел Сталинград, Корсунь-Шевченковский, Брест, Варшаву, Данциг, Шверин.

Служба Луки Кузина на флоте началась с подводных лодок типа «Малютка». В его честь сегодня – марш почетного караула и оркестра. Военнослужащие готовились к одному параду, а получилось, что проведут почти 30, хоть и не небольших. А еще концерты. На таких автомобилях бригады ансамбля песни и пляски Черноморского флота также разъедутся по разным районам города 9 мая. Одновременно в 19 часов артисты исполнят песню “День Победы”. И приглашают присоединиться к этой акции горожан, ведь это можно сделать, просто выглянув в окно.

Как это сделали соседи Луки Ивановича. А некоторые все же не выдержали и решили поздравить ветерана лично.

В этом году особые условия празднования Дня Победы, но главные герои, конечно, те же. Такие мини-парады проходят во всех регионах России.

«Все члены военного совета, командиры частей поздравляют ветеранов в связи с особенностью нынешнего периода, для того, чтобы люди чувствовали, что мы с ними, мы на них равняемся, мы у них учимся», – говорит Сергей Липилин, заместитель командующего Черноморский флотом. «Конечно, хотелось бы провести с грандиозным размахом, тем более, 75-летие Победы, такая дата грандиозная, но я считаю, так у нас получается в таком формате даже более душевный вариант, – рассказывает Алексей Костяников, художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. – Мы поздравим каждого ветерана, приедем к нему домой, споем для него песни, подарим подарки, подарим нашу душу, частичку нашей души со словами глубокой благодарности и признательности за их подвиг».

А еще каждому преподносят традиционный флотский сувенир. Вспоминать о войне тяжело, но даже в этом рассказе ветеран Великой Отечественной войны Михаил Ковалин говорит о минутах радости.

«Меня 17-летним парнем со школьной скамьи призвали на службу, направили на Черноморский флот, был в учебном отряде, потом закончил школу связи, направили в Краснознаменную бригаду торпедных катеров. Очень был рад, доволен», – вспоминает Михаил Зиновьевич.

Он отдал флоту 55 лет из 94. И несмотря на почтенный возраст, самую главную песню о Победе ветеран исполняет вместе с другими моряками в строю.

Вероника Андреева, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь