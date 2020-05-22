Для школьников Крыма завершился учебный год

22 мая 2020     9
Для школьников Крыма завершился учебный год

Сегодня, 22 мая, в школах Крыма завершается учебный год. Последний звонок прозвучит в телеэфире. Также в теле- и онлайн-формате пройдет общекрымский выпускной вечер.

Сегодня с 10 утра во всех городах Крыма по системам оповещения передают песни о школе для создания праздничного настроения, хотя все понимают, что “это праздник с некоторой тоской на сердце, поскольку мы не можем собраться в стенах школ, увидеть и обнять друг друга”, сказала министр образования республики Валентина Лаврик. 

А в первую неделю июня начнется выдача аттестатов. Чтобы не допустить скопления детей в школах, будет составлен график. Дети будут приходить в школу по одному и получать аттестаты, рассказала агентству «Крыминформ» глава Минобразования Крыма.

Годовые оценки будут выставлены по результатам итоговых оценок за четверти.

Источник: Вести.Севастополь

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