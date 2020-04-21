Для станции «Керчь-Южная» построят две платформы и надземные переходы

Планируется, что на этой станции будут останавливаться 15 транзитных и четыре пригородных поезда.

Крымский филиал Главгосэкспертизы одобрил проектно-сметную документацию на этап электрификации участка от моста через Керченский пролив до Джанкоя, с ответвлением в Феодосию и Керчь, сообщает пресс-служба организации. В ходе этапа также будут построены объекты инфраструктуры станции «Керчь-Южная».

Планируется построить платформу между путями 4 и 6 и пассажирскую платформу вдоль третьего пути, также два надземных пешеходных перехода. Один с выходами к платформам от вокзала, второй – для двигающихся от шоссе Героев Сталинграда к привокзальной площади. В переходах установят лифты для людей с ограниченными физическими возможностями. Финансирование строительства предусмотрено за счёт средств ФЦП.

Источник: Вести.Севастополь