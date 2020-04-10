Для тех, кто остается дома, телеканал «Россия» подготовил интересную программу передач

Все культурные учреждения по-прежнему закрыты, не только в нашем городе – по всей стране, но, чтобы скрасить будни самоизоляции, в эти выходные зрителей нашего телеканала ждут сразу три премьеры. Их можно будет не только посмотреть, но и стать участником.

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Звёзды мировой величины и неожиданные артисты на сцене Большого! В прямом эфире для тех, кто останется дома, на самой престижной сцене страны выступят музыканты-виртуозы, певцы и актёры. Это акция благодарности врачам, которые сейчас помогают жителям России победить коронавирус.

Флешмоб «Россия танцует дома» стартовал в честь нового сезона проекта «Танцы со звёздами». Наставники шоу записали видеоуроки. Их можно найти на официальных страницах нашего телеканала. Нужно выучить движения и опубликовать в социальных сетях видео с хэштегом #россиятанцуетдома. Лучшие ролики вы увидите в эфире «России 1».

С понедельника телевыходные продолжатся, но уже в более серьёзном тоне. Премьера, которую долго анонсировали и ждали поклонники романа Гузель Яхиной. Над фильмом телеканал «Россия» работал с 2017 года. Самым сложным стал подготовительный этап. Трудно было найти деревню, схожую с той, что описана в книге. На съемочной площадке ежедневно трудились до ста человек.

Анна Сорокина

Источник: Вести.Севастополь