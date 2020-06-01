До 11 июня продлён срок приёма в кадетский корпус Следственного комитета

1 июня 2020     13
До 11 июня продлён срок приёма в кадетский корпус Следственного комитета

В Севастополе продлили приём заявлений для поступления в филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета России. Количество мест ограничено. Набор ведется на конкурсной основе. Преимущества – у детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей.

От строевой подготовки до театральной студии. Такой перечень дисциплин будут осваивать в филиале Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета России. Первый набор открыт. Продлится он до 11 июня.

«Мы открыты, безусловно, для всех, но наш филиал севастопольский и, в принципе, кадетские корпуса являются составной частью системы образования Следственного комитета и мы рассчитываем не просто обучить детей, дать им хорошее воспитание, но и подготовить их для поступления в академию Следственного комитета Российской Федерации. Для того, чтобы в дальнейшем ребята могли выбрать профессию следователя», – рассказывает директор Санкт-Петербургского кадетского корпуса следственного комитета России Сергей Бузенков.

Выбор в пользу кадетского класса следственного комитета многие севастопольские школьники уже сделали. Первый набор был в 2015 году. Учились дети на базе школы №22.

«Я изначально училась в 22-й школе, на базе которой был этот кадетский класс. На примере своих старших товарищей я видела, как они очень сильно менялись после того, как вступили в кадетское братство. И на их личном примере я решила тоже пойти по их стопам. Кадетский класс мне дал представление, наверное, самое реальное о работе в правоохранительных органах», – делится ученица кадетского класса следственного комитета Таисия Загузина.

«Когда у меня появилась возможность поступить в кадетский класс, я первым же делом начал готовиться к этому. Потому что знал, что это большая ответственность будет и нужно будет статус кадета нести всю свою жизнь. Как говорится, школьником быть хорошо, но кадетом быть лучше», – считает ученик кадетского класс следственного комитета Айк Блбулян.

Тем более, теперь в нашем городе появится новое учебное заведение. Первое время воспитанники севастопольского филиала будут учиться в инженерной школе. Специально для кадет там выделили отдельное крыло. В кадетский корпус набирают два восьмых и два десятых класса. Всего 96 человек. А к строительству собственного здания уже приступили.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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