До 2023 года Севастополь планирует купить пять пассажирских катеров

26 мая 2020     14
До 2023 года Севастополь планирует купить пять пассажирских катеров

В ближайших планах правительства Севастополя – расширить парк городского общественного транспорта, как наземного, так и водного. 

В этом году планируется купить новый паром для перевозок на линии Арт-бухта – Северная. Этой зимой и весной было немало дней, когда паромная переправа не работала вообще, потому что паром ломался, а второй был поставлен на ремонт и законсервирован.

Летом по Севастопольской бухте курсируют два автомобильных парома: «Адмирал Истомин» и «Адмирал Лазарев». Обоим судам, построенным в Норвегии, больше 30 лет. «Адмирал Истомин» был сдан в эксплуатацию в 1984 году, а «Адмирал Лазарев» – в 1981-ом.

Также в планах властей – обновить состав катеров, курсирующих по Севастопольской бухте. В этом году должны быть открыты новые маршруты к пляжам Северной стороны и к туристическим объектам: Херсонесу Таврическому и Константиновской батарее. Прошлым летом был запущен катер, ходивший из Арт-бухты до батареи и пляжа Учкуевка, но он не пользовался особой популярностью у пассажиров из-за высокой стоимости билетов. 

Также в 2020 году в городе появятся 50 новых автобусов и 100 троллейбусов. Часть троллейбусов уже пришла в Севастополь.  

Источник: Вести.Севастополь

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