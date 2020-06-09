До конца года в Севастополе откроется новая подстанция скорой помощи

Первый вице-губернатор Денис Солодовников проверил строительство ещё одного медицинского учреждения – второй подстанции «Севастопольского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Сейчас строители работают над фундаментом нового здания, которое обойдётся городу почти в 98 миллионов рублей. В нём будут располагаться гардеробные, душевые, помещения для отдыха и приёма пищи. Для автомобилей скорой медицинской помощи на участке разместят два гаража, а также бокс осмотра и мойку. Рассчитана станция на четыре бригады скорой помощи. В состав каждой войдут: водитель, врач и фельдшер. Специалистов переведут из помещения на улице Лоцманской, на условия работы в котором неоднократно жаловались врачи.

«Это полуподвальное помещение и я не буду этого скрывать, нет своей парковки, что мешает жителям нашего города, так как машины выезжают на спецсигналах. Она находится практически на дороге, учитывая, что эта подстанция существовала почти 40 лет, слава богу что мы скоро сюда переедем и будем отмечать новоселье», – делится главный врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Стульба. «Отставание небольшое по графику есть, я думаю, что где-то в районе трёх недель, но мы тут предприняли, так сказать, административные меры. Подрядчик «Теплицстройсервис». Он работы усилил, количество людей на объекте достаточное. В принципе, я думаю, что они в заявленные сроки должны успеть», – считает заместитель губернатора Севастополя Денис Солодовников.

Завершить работы строители должны до конца декабря. Также Денис Солодовников отметил, что до конца года правительство Севастополя заключит контракты на строительство инфекционной больницы и онкологического центра. Учреждения здравоохранения на Фиолентовском шоссе будет строить госкорпорация «Ростех».

Источник: Вести.Севастополь