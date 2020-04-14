Дорожное покрытие на третьем этапе «Тавриды» полностью готово

Работы продолжаются и на первом этапе трассы, находящемся на Керченском полуострове. На двух полосах уложено уже 55 километров финишного слоя дорожного покрытия.

«Три слоя асфальтобетона по четырём полосам автодороги уложены на участке от Приморского до Белогорска, это 85 километров трассы. Сейчас работаем на четвёртом этапе», – сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

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