Два артиллерийских снаряда найдены в русле реки Бельбек

25 мая 2020     8
Два артиллерийских снаряда найдены в русле реки Бельбек

В Верхнесадовском муниципальном округе в русле реки Бельбек найдены и обезврежены два артиллерийских снаряда.

Кроме того, на территории садоводческого товарищества «Троллейбусник», расположенного на мысе Фиолент, обнаружен один артснаряд. А на участке, рядом со строящейся трассой «Таврида» завершаются работы по подготовке к контролируемому подрыву на месте обнаружения двух авиационных бомб SD-50.

С начала 2020 года специалистами ГУ МЧС по городу Севастополю обнаружено 529 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастополь присоединился к всероссийской акции «Юнги Победы»
Севастополь присоединился к всероссийской акции «Юнги Победы»

В честь основания школы юнг военно-морского флота в Севастополе возложили цветы к памятнику адмиралу Николаю Кузнецову. Именно он в мае …


В Севастополе собирают деньги на лечение 7-месячной девочки
В Севастополе собирают деньги на лечение 7-месячной девочки

Родители 7-месячной Зарины пытаются спасти жизнь своей дочери. От редкого генетического заболевания, верят они, её может спасти новый препарат, разработанный …


Два артиллерийских снаряда найдены в русле реки Бельбек
Два артиллерийских снаряда найдены в русле реки Бельбек

В Верхнесадовском муниципальном округе в русле реки Бельбек найдены и обезврежены два артиллерийских снаряда. Кроме того, на территории садоводческого товарищества …


На автовокзале Севастополя проверяют QR-коды
На автовокзале Севастополя проверяют QR-коды

В Севастополе возобновилось междугороднее транспортное сообщение. Глава города Михаил Развожаев поручил обеспечить жесткий контроль въезда граждан. «У нас с сегодняшнего дня заработал …


В Крыму в ДТП на трассе пострадали двое детей
В Крыму в ДТП на трассе пострадали двое детей

На трассе Саки – Орловка перевернулся автомобиль ВАЗ 21102. В аварии серьезно пострадали несовершеннолетние дети.  Как установлено правоохранителями, ДТП произошло …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты