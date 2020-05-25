Два артиллерийских снаряда найдены в русле реки Бельбек

В Верхнесадовском муниципальном округе в русле реки Бельбек найдены и обезврежены два артиллерийских снаряда.

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Кроме того, на территории садоводческого товарищества «Троллейбусник», расположенного на мысе Фиолент, обнаружен один артснаряд. А на участке, рядом со строящейся трассой «Таврида» завершаются работы по подготовке к контролируемому подрыву на месте обнаружения двух авиационных бомб SD-50.

С начала 2020 года специалистами ГУ МЧС по городу Севастополю обнаружено 529 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Вести.Севастополь