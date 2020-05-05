Два человека погибли в ночном ДТП в Сакском районе

В 22.36 в службе спасения приняли сообщение, что в Сакском районе Крыма на трассе Охотниково-Евпатория, при въезде в Охотниково произошло ДТП.

Там столкнулись ВАЗ 2115 и Мерседес. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым, два человека: водитель пятнадцатой модели и 9-летняя девочка-пассажир – получили травмы, еще двое погибли.

Водитель автомобиля Mercedes и пассажир «ВАЗ-21015», 33-летняя женщина, скончались на месте.

Один из пострадавших оказался зажат в салоне. С помощью аварийно-спасательного оборудования сотрудники 24 пожарно-спасательной части деблокировали пострадавшего и передали его врачам скорой помощи. Его доставили в приёмный покой центральной городской больницы г. Саки.

Источник: Вести.Севастополь