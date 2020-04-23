Движение на первом этапе «Тавриды» перепустят на другую сторону трассы

Укладку финального слоя дорожного покрытия по двум полосам завершили на участке протяжённостью 70 километров: от границы с автоподходом к Крымскому мосту до посёлка Приморский.

В районе 9 мая на первом этапе строительства трассы движение будет перенесено на правые полосы, чтобы завершить укладку третьего слоя покрытия там, где сейчас идёт транспорт.

Сейчас на новом участке наносят разметку, устанавливают дорожные знаки, проводят отсыпку обочин для дальнейшего озеленения.

Третий слой дорожного покрытия уже уложен полностью на четырёх полосах второго и третьего этапов, частично на четвёртом, пятом и седьмом, сообщает пресс-служба АО «ВАД».

Источник: Вести.Севастополь