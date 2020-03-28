Двое молодых крымчан задержаны за кражу кабеля

В Крыму двое молодых людей задержаны по подозрению в краже четырех бухт кабеля. Подозреваемые уже дали признательные показания.

В Симферополе задержаны жители Республики Крым похитившие на одном из предприятий города кабель на общую сумму более 40 тысяч рублей.

Как пояснили злоумышленники сотрудникам полиции – они хотели поправить свое материальное положение. Но продать похищенное им не удалось. Правоохранители обнаружили кабель дома у одного из задержанных.

За тайное хищение чужого имущества возбуждено уголовное дело. Молодые люди отпущены под подписку о невыезде.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь