Двое симферопольских студентов предстанут перед судом за избиение бомжа

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух учащихся одного из колледжей Симферополя 17 и 19 лет. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел поздней ночью 12 сентября 2019 года. Как рассказали в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю, студенты, будучи пьяными, по дороге в общежитие встретили в подземном переходе по улице Горького гражданина без определенного места жительства. Мужчина спал в торговом павильоне. Это не понравилось молодым людям, и без всякой причины они избили его руками и ногами. Мужчину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в больницу, а злоумышленников задержали и поместили под стражу.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд.

Источник: Вести.Севастополь