Ефрейтора запаса Черноморского флота осудили за приобретение наркотика

28 мая 2020     10
Ефрейтора запаса Черноморского флота осудили за приобретение наркотика

Бывший военнослужащий войсковой части 49311 Черноморского флота ефрейтор запаса Сергей Басараб признан виновным в незаконном приобретении наркотиков и хранении их без цели сбыта.

1 октября ефрейтор запаса заказал в Интернете партию каннабиса (марихуаны) массой 41,66 гр. и через электронную платежную систему оплатил 10 000 рублей. Через 4 часа Басараб по полученным координатам нашел спрятанное в тайнике наркотическое средство. В этот же день мужчину остановили полицейские и в ходе личного досмотра обнаружили у него пакетик с каннабисом.

Позже военнослужащий объяснил следователям, что купил наркотик для себя, желая создать запас средства на несколько месяцев.

Как сообщил представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Черноморскому флоту, Сергей Басараб полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Севастопольский гарнизонный военный суд назначил мужчине 160 часов обязательных работ.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

В России за последние сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Москве (2054), Московской области (774) и Петербурге (383). …


В России вылечились 40 процентов зараженных коронавирусом
В России вылечились 40 процентов зараженных коронавирусом

В России за сутки поправились 8785 жителей с коронавирусом. Всего за время эпидемии вылечилась почти 151 тысяча человек. Это примерно …


Число умерших россиян с коронавирусом превысило четыре тысячи
Число умерших россиян с коронавирусом превысило четыре тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 4142, за последние сутки зафиксировано 174 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб …


На Черноморский флот после обучения прибыли 200 младших специалистов
На Черноморский флот после обучения прибыли 200 младших специалистов

На кораблях и в береговых подразделениях Черноморского флота будут нести службу более 200 младших специалистов. 80 человек из числа выпускников …


В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко»
В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко»

Итоги недели на четырех флотах России Главные темы рубрики: – В Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко». – 120 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты