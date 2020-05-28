Ефрейтора запаса Черноморского флота осудили за приобретение наркотика

Бывший военнослужащий войсковой части 49311 Черноморского флота ефрейтор запаса Сергей Басараб признан виновным в незаконном приобретении наркотиков и хранении их без цели сбыта.

1 октября ефрейтор запаса заказал в Интернете партию каннабиса (марихуаны) массой 41,66 гр. и через электронную платежную систему оплатил 10 000 рублей. Через 4 часа Басараб по полученным координатам нашел спрятанное в тайнике наркотическое средство. В этот же день мужчину остановили полицейские и в ходе личного досмотра обнаружили у него пакетик с каннабисом.

Позже военнослужащий объяснил следователям, что купил наркотик для себя, желая создать запас средства на несколько месяцев.

Как сообщил представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Черноморскому флоту, Сергей Басараб полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Севастопольский гарнизонный военный суд назначил мужчине 160 часов обязательных работ.

Источник: Вести.Севастополь