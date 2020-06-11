ЕГЭ в Севастополе будут сдавать более 2,5 тыс. выпускников

В 2020 году Единый Государственный экзамен будут сдавать только выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. На сегодня в городской базе зарегистрированы 2650 участников аттестации.

Основной период проведения аттестации – с 3 по 25 июля, дополнительный – с 3 по 8 августа, сообщила директор департаменте образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

Первые экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ пройдут 3 июля. 6-7 июля состоится самый массовый экзамен, по русскому языку, который будут сдавать 2460 человек. Следующий по популярности предмет, математика профильного уровня, будут сдавать 1359 учеников 10 июля.

Остальные предметы:

13 июля – история, физика; 16 июля – обществознание, химия; 20 июля – иностранные языки, биология; 22-23 июля – иностранные языки «говорение»; 24-25 – резерв.

Приёмная компания в вузы продлена на сентябрь.

В связи с пандемией коронавируса, перед началом экзаменов у учеников измерят температуру. В каждом кабинете будут находиться не более восьми экзаменуемых.

Источник: Вести.Севастополь