Еще четыре жителя Крыма заболели коронавирусом

На утро 2 мая в республике Крым прибавилось еще четверо заболевших. Из 430 отобранных за сутки проб на коронавирус четыре дали положительный результат.

Новый очаг появился в селе Крымское Сакского района – там заболели два участника церковного хора. Одного 27 апреля, а другого 29-го с диагнозом внебольничная пневмония доставили в больницу и взяли тест на коронавирус. Наличие инфекции подтвердилось. Сейчас их перевели в горбольницу №7 Симферополя. Девять человек, с которыми певцы контактировали, помещены в обсерваторы.

В инфекционное отделение Республиканской детской клинической больницы доставили двухлетнего ребенка, у него также подтвердился коронавирус. Семья из Керчи 4 дня назад вернулась из поездки в Читу, ехали они через Москву. Маму положили вместе с ребенком. Отца поместили в обсерватор.

И еще один случай в старом очаге – заболела медсестра Красногвардейской больницы. Она находилась в самоизоляции на дому.

Сейчас в больницах республики трое тяжелых больных, рассказал глава Минздрава Крыма Игорь Чемоданов. 95-летняя жительница Алушты по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ, еще двое находятся на кислородной поддержке. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Как сообщил министр, по всем тяжелым случаям у крымских врачей есть возможность с помощью телемедицины обратиться за консультацией к федеральным коллегам.

Источник: Вести.Севастополь