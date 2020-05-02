Еще четыре жителя Крыма заболели коронавирусом

2 мая 2020     12
Еще четыре жителя Крыма заболели коронавирусом

На утро 2 мая в республике Крым прибавилось еще четверо заболевших. Из 430 отобранных за сутки проб на коронавирус четыре дали положительный результат. 

Новый очаг появился в селе Крымское Сакского района – там заболели два участника церковного хора. Одного 27 апреля, а другого 29-го с диагнозом внебольничная пневмония доставили в больницу и взяли тест на коронавирус. Наличие инфекции подтвердилось. Сейчас их перевели в горбольницу №7 Симферополя. Девять человек, с которыми певцы контактировали, помещены в обсерваторы. 

В инфекционное отделение Республиканской детской клинической больницы доставили двухлетнего ребенка, у него также подтвердился коронавирус. Семья из Керчи 4 дня назад вернулась из поездки в Читу, ехали они через Москву. Маму положили вместе с ребенком. Отца поместили в обсерватор. 

И еще один случай в старом очаге – заболела медсестра Красногвардейской больницы. Она находилась в самоизоляции на дому.

Сейчас в больницах республики трое тяжелых больных, рассказал глава Минздрава Крыма Игорь Чемоданов. 95-летняя жительница Алушты по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ, еще двое находятся на кислородной поддержке. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Как сообщил министр, по всем тяжелым случаям у крымских врачей есть возможность с помощью телемедицины обратиться за консультацией к федеральным коллегам. 

 

Источник: Вести.Севастополь

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