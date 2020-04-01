Фабрика им. Нины Ониловой в Севастополе начала пошив масок

Севастополь, как и остальные регионы России, сейчас испытывает острый дефицит медицинских масок. Ателье города подключились к пошиву, но они выполняют частные заказы севастопольцев и не могут обеспечить масками всю медицинскую отрасль.

Как сообщил сегодня врио губернатора Михаил Развожаев, фабрика имени Нины Ониловой готова пошить 5 тысяч масок по советским ГОСТам.

Это будут большие маски, закрывающие всю нижнюю часть лица, причем из марли. Марля сейчас в огромном дефиците, рассказал глава города, и нам удалось достать последнюю партию со склада. Так что в ближайшее время медицинские работники получат маски.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь