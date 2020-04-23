Феодосиец отправится в суд за хранение наркотиков и самодельного пистолета

23 апреля 2020     9
Феодосиец отправится в суд за хранение наркотиков и самодельного пистолета

В Крыму 35-летнему жителю Феодосии предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотических средств и оружия.

Полицейские при обыске по месту жительства подозреваемого и в салоне его автомобиля были обнаружены и изъяты фрагмент полимерной трубочки и восемь полимерных пакетиков, содержащие неизвестное вещество, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Экспертиза установила, что изъятое вещество содержит в своем составе психотропное вещество «амфетамин». Общая масса найденного наркотического средства составила 5,38 г. Помимо этого, на территории домовладения злоумышленника, в нежилой постройке правоохранители нашли еще один сверток с растительным веществом массой более 635 г, оказавшееся марихуаной, а вместе с этим – части растения конопля весом более 191 г.

Задержанный хранил у себя не только наркотики, а еще и оружие. В автомобиле мужчины был обнаружен и изъят самодельный пистолет.

Крымчанин в настоящее время находится под арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Источник: Вести.Севастополь

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