Флот выделит Севастополю дополнительные места для больных коронавирусом

1 апреля 2020     18
Флот выделит Севастополю дополнительные места для больных коронавирусом

В случае вспышки коронавирусной инфекции в Севастополе Черноморский флот зарезервирует 60 дополнительных коек в военных медучреждениях для заболевших.  

В Севастополе готово всего 500 реанимационных коек с подачей кислорода на случай вспышки коронавирусной инфекции. Это в 1,5 раза больше установленной нормы. В медучреждениях города подготовлен 51 аппарат искусственной вентиляции легких. В ближайшее время будет закуплена дополнительная партия ИВЛ. Об этом сообщает РИА “Новости Крым”

«Всего будет 202 койки, оснащенных кислородом. Это основной резерв. Плюс 200 коек мы готовы развернуть дополнительно в наших поликлиниках, и Черноморский флот нам резервирует дополнительных 60 коек. Это на самый крайний случай, которого мы постараемся не допустить», – рассказал врио губернатора города Михаил Развожаев.

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта 74.ru

Источник: Вести.Севастополь

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