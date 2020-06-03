Форум «Таврида» в этом году пройдет в августе-сентябре

В традиционном формате форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» на берегу бухты Капсель пройдет с 24 августа по 30 сентября. Это пока приблизительные сроки, всё будет зависеть от снятия режима ограничений.

Там откроются пять творческих антишкол для молодых представителей театра и кино, менеджеров по развитию региональной привлекательности, представителей народной культуры и хореографического искусства, дизайнеров и архитекторов, классических музыкантов.

Но в онлайн-формате конкурс стартует уже 1 июля, и участвовать в проекте можно из любой точки мира, где есть Интернет.

1–2 июля будет работать антишкола организаторов, 6–9 июля – творческая антишкола современных музыкальных направлений, 13–16 июля – новой визуальной культуры и моды, 20–23 июля – литературы и медиа. Команды участников под руководством наставников будут работать над конечным культурным продуктом.

В музыкальной антишколе пройдет отбор музыкантов для выступления на главной сцене фестиваля фестивалей «Таврида – АРТ».

Дизайнеры одежды получат рекомендации по созданию портфолио, а лучшим окажут поддержку в продвижении в модной индустрии. Партнерами направления выступят ведущее консалтинговое агентство в индустрии моды Fashion Consulting Group, группа текстильных компаний Solstudio textile design и другие.

Участники направления «Новая визуальная культура» смогут стать частью выставочного проекта «Мира мало», который пройдет в рамках параллельной программы VII Московской биеннале молодого искусства. Партнеры направления: ЦСИ «Винзавод», галерея «Триумф», фестиваль современного искусства DOCA, MosArtSchool.

Лучшие участники онлайн-антишколы литературы и медиа получат возможность опубликовать свои произведения в издательской группе «Эксмо-АСТ». Отличившихся критиков, блогеров и журналистов пригласят на стажировки в ведущие СМИ страны.

Подать заявку на участие в форуме можно на официальном сайте арт-кластера tavrida.art в разделе «Форум». В рамках каждой антишколы пройдет грантовый конкурс: лучшие проекты смогут получить финансовую поддержку до 2,5 млн рублей.

Источник: Вести.Севастополь