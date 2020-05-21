Фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» провели артиллерийские стрельбы по береговым целям

В районе полигона боевой подготовки «Опук» в Крыму фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по береговым целям.

Во время первого этапа военнослужащие отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения. На втором этапе провели подготовительные стрельбы из артиллерийской установки А-190.

А уже в рамках зачётных стрельб экипажи успешно поразили как видимые береговые цели, так и невидимые, выполняющиеся по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки.

Ранее экипажи выполнили еще одну задачу: им нужно было экстренно приготовить корабли к бою и выходу из пункта базирования в заданные районы Черного моря.

Источник: Вести.Севастополь