Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота сняты с карантина

Специалисты Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора ЧФ провели на боевых кораблях «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» комплекс специальных противоэпидемических мероприятий, а личный состав прошел медицинское обследование. Заболевших коронавирусной инфекцией среди экипажа фрегатов не обнаружено.

Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» после окончания двухнедельных карантинных мероприятий зашли в Севастополь. Ранее при стоянке на рейде на кораблях была проведена дезинфекция корабельных помещений. Члены экипажа прошли медицинский осмотр, специалисты пришли к заключению о том, что личный состав здоров.

Сейчас для кораблей запланировано плановое техническое обслуживание и пополнение материальных и продовольственных запасов, после чего экипажи продолжат выполнять задачи по боевой подготовке.

Экипажи боевых кораблей вернулись в Севастополь после выполнения задач в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море. В конце марта фрегаты пополняли запасы в одном из иностранных портов по маршруту перехода. В связи с этим командованием флота было принято решение о проведении двухнедельного карантина на кораблях.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь