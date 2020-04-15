Фруктовым деревьям в Крыму вновь угрожают заморозки

В степных и предгорных районах Крыма сегодня ночью и утром 16 и 17 апреля ожидаются заморозки от – 1 до – 4, сообщает МЧС республики.
Холода никак не хотят отступать с территории полуострова. Эти заморозки опасны для фруктовых деревьев, многие из которых уже отцвели и образовали завязи плодов.
В Севастополе ночи, наоборот, стали теплее, ниже +7 столбик термометра на этой неделе не опустится. Настоящего тепла, по прогнозам синоптиков, не стоит ждать раньше мая.
Служба информации «Вести.Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь