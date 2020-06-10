ФСБ предотвращён теракт в Крыму

Сотрудники регионального УФСБ предотвратили теракт на рынке в Симферополе.

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«Задержаны пятеро граждан России. Задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что задержанные пропагандировали экстремистскую идеологию в интернете. У них были изъяты самодельные взрывные устройства, холодное и огнестрельное оружие, электронные средства связи, с которых получены данные, свидетельствующие о подготовке к терактам и связях с украинскими радикалами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанным может грозить до 20 лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь