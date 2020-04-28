ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму

Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные документы Великой Отечественной войны о преступлениях нацистов и их пособников на территории Крыма.
Это письма, отчеты, протоколы допросов. Преступления касались в основном партизан и мирного населения. Копии документов были переданы в Государственный архив республики и Архив Севастополя.
Это сделано в рамках федерального проекта «Без срока давности», который направлен на разоблачение преступлений фашистов.
Источник: Вести.Севастополь