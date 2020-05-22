Газоснабжение большинства потребителей Гагаринского района восстановлено

Об этом заявили в Департаменте городского хозяйства. Во вторник без голубого топлива остались 38 тысяч квартир и почти три тысячи частных домов.

Технологический порыв обнаружили в газопроводе во время строительства школы на улице Шевченко. В результате решено подключить недавно построенный участок магистрали раньше срока. Чтобы восстановить подачу газа, специалистам необходимо было проверить оборудование в каждой квартире или частном доме. Но не везде это удалось. Коммунальщики продолжат визиты к горожанам. Севастопольцев просят проверять документы у сотрудников управляющих компаний и газовой службы.

«Призываем жителей с пониманием к этому отнестись и быть готовым возможно к поздним звонкам, к поздним приходам в квартиры. При отсутствии газа в конкретных квартирах необходимо обращаться либо по телефону 104 – это газоснабжающая организация, она в любом случае на это отреагирует, либо в свои управляющие компании», – рассказал начальник управления ЖКХ и топливно-энергетического комплекса департамента городского хозяйства Севастополя Александр Кисса.

Источник: Вести.Севастополь