Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело на бывшего начальника штаба Черноморского флота

На сайте генпрокуратуры Украины появилась информация о расследовании дела в отношении вице-адмирала, начальника штаба – первого заместителя командующего Черноморским флотом. Его обвиняют в склонении украинских военнослужащих к государственной измене в марте 2014 года, во время событий Русской весны.

Расследует это дело главное следственное управление Службы безопасности Украины, сообщает РИА Новости Крым. Фамилии начальника штаба в тексте документа нет, но весной 2014 года эту должность занимал Александр Носатов. Сейчас 57-летний уроженец Севастополя уже стал адмиралом и командующим Балтийским флотом.

Украинская сторона обвиняет Носатова в том, что, находясь в Севастополе, он лично склонял украинских офицеров из числа командования ВМСУ к осуществлению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага. Якобы начальник штаба умышленно хотел нанести ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины, изменить границы ее территории.

Источник: Вести.Севастополь