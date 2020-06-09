Героям-подводникам посвящен новый зал в музее Балаклавы

Сотрудники Военно-исторического музея фортификационных сооружений в Балаклаве готовят новый зал для экскурсионного маршрута. Экспозиция будет посвящена героям-подводникам периода Великой Отечественной войны.

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3500 подводников вошли в бессмертный экипаж Победы. Это центральный элемент новой экспозиции музея. Коллаж сконструировала нейросеть: в неё загрузили фотографии, и алгоритмы машинного интеллекта расположили снимки так, что, если отойти, можно увидеть силуэт подводной лодки Щ-215, проекта «Щука». Ей командовал герой Советского Союза Михаил Васильевич Грешилов.

Бюсты командиров-героев делали матросы-срочники, поэтому фамилий авторов не сохранилось. Скульптурные портреты много лет стояли на территории школы водолазов. Сейчас военная часть переезжает в другое место, пластические изображения забрали в музей фортификационных сооружений, очистили от десятков слоёв краски. Их устанавливают на тумбах.

За годы Великой Отечественной войны звезду Героя Советского Союза получили восемь подводников. Но бюстов только семь, такое же количество имён в официальных исторических документах? Директор музея Юрий Тарариев большую часть жизни посвятил истории флота и только сейчас нашёл ту самую восьмую фамилию героя.

«Фамилию «Малышев» никто не знал. И, может, это отголоски 1930-х годов, но даже среди ветеранов эта фамилия не звучала. Мы поняли одно: да, он получил Героя Советского Союза, служил нормально. Но был в отпуске где-то в Ялте со своей сожительницей. По каким-то непонятным обстоятельствам произошла гибель этой женщины. За неумышленное убийство его лишили этого звания», – рассказывает директор военно-исторического музея фортификационных сооружений Юрий Тарариев.

Фамилия Малышева исчезла из всех документов, а затем из памяти современников. Авторы экспозиции вернули из забвения имя Героя Советского Союза, но не называют это «реабилитацией». Новый зал музея фортификационных сооружений будет доступен для осмотра в рамках стандартной экскурсионной программы. Учреждение культуры откроется после снятия режима повышенной готовности.

Ростислав Колмагоров, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь