Глава Крыма напомнил жителям России, что на полуострове гостям пока не рады

20 апреля 2020     11
Глава Крыма напомнил жителям России, что на полуострове гостям пока не рады

Только самоизоляция и разобщенность помогут победить коронавирус, уверен Сергей Аксенов. В течение этой недели власти Крыма совместно с МВД проверят всех прибывших в Крым. В первую очередь – тех, кто имея здесь недвижимость, приехал сюда отдыхать.

Жители многих курортных поселков жалуются, что все парковки забиты автомобилями с номерами других регионов РФ. А вирус в Крым привезли не столько те, кто возвращался домой из-за рубежа, а те, кто приехал из Москвы.

«Уважаемые гости Крыма, мы рады вам, никаких проблем нет. Но требование органов власти – быть на самоизоляции в течение двух недель. Если вы приехали отдыхать и уважаете тот край, тот регион России, в котором отдыхаете, тогда вы наши союзники», – обратился к приезжающим глава Крыма.

Сегодня на заседания оперативного штаба Сергей Аксёнов также сообщил, что готов инициировать введение уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции – выйти с таким предложением на федеральный уровень.

Режим повышенной готовности действует на полуострове пока до 30 апреля.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Стало известно о вспышке коронавируса в Военно-медицинской академии Петербурга
Стало известно о вспышке коронавируса в Военно-медицинской академии Петербурга

В Военно-медицинской академии в Петербурге произошла вспышка пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. По предварительным данным, заражены около 60 курсантов, сообщает «Подъем». …


Зараженный коронавирусом ранил ножом российского майора при госпитализации
Зараженный коронавирусом ранил ножом российского майора при госпитализации

В Екатеринбурге полицейский получил ножевое ранение при госпитализации мужчины с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 20 апреля, «Ленте.ру» …


В Совфеде отреагировали на совет медикам самим шить себе бахилы
В Совфеде отреагировали на совет медикам самим шить себе бахилы

Член Совета Федерации Александр Пушков отреагировал на выступление заместительницы главы Минздрава Краснодарского края Валентины Игнатенко, которая во время онлайн-конференции с …


Снаряды времен Великой Отечественной войны массово уничтожили на Кубани
Снаряды времен Великой Отечественной войны массово уничтожили на Кубани

В Туапсинском районе Краснодарского края местные жители нашли на берегу реки и в лесном массиве 17 боеприпасов. Все снаряды уничтожены …


В Москве 60 пациентов стали донорами плазмы для больных с COVID-19
В Москве 60 пациентов стали донорами плазмы для больных с COVID-19

Донорами плазмы в Москве стали 60 пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявила заместитель мэра …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты