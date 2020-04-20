Глава Крыма напомнил жителям России, что на полуострове гостям пока не рады

Только самоизоляция и разобщенность помогут победить коронавирус, уверен Сергей Аксенов. В течение этой недели власти Крыма совместно с МВД проверят всех прибывших в Крым. В первую очередь – тех, кто имея здесь недвижимость, приехал сюда отдыхать.

Жители многих курортных поселков жалуются, что все парковки забиты автомобилями с номерами других регионов РФ. А вирус в Крым привезли не столько те, кто возвращался домой из-за рубежа, а те, кто приехал из Москвы.

«Уважаемые гости Крыма, мы рады вам, никаких проблем нет. Но требование органов власти – быть на самоизоляции в течение двух недель. Если вы приехали отдыхать и уважаете тот край, тот регион России, в котором отдыхаете, тогда вы наши союзники», – обратился к приезжающим глава Крыма.

Сегодня на заседания оперативного штаба Сергей Аксёнов также сообщил, что готов инициировать введение уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции – выйти с таким предложением на федеральный уровень.

Режим повышенной готовности действует на полуострове пока до 30 апреля.

Источник: Вести.Севастополь