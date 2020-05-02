Глава Крыма попросил МВД разобраться со случаями нелегального въезда на полуостров

Сегодня на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксёнов обратил внимание полиции на попытки нелегального въезда на полуостров жителей других регионов страны.
С 1 мая, по указу главы республики, все прибывающие в Крым и не имеющие местной прописки или недвижимости на полуострове, подлежат обязательному помещению в обсерватор.
«Машина с Краснодара подъезжает, подвозит, наши на автомобилях с крымскими номерами подъезжают, забирают. Народ придумывать способ обхода запретов умеет. Бывает, что схема в первый день только начинает работать, еще к ней надо присмотреться», – предупредил сотрудников МВД Аксёнов.
Заместитель начальника полиции МВД Александр Смаглин рассказал, что люди уже пытались дать взятку полицейским, чтобы их пропустили. Один такой факт задокументирован 1 мая.
Несмотря на то, что деньги люди предлагают не потому, что нарушили ПДД, тем не менее Сергей Аксенов попросил возбуждать по таким фактам уголовные дела.
Источник: Вести.Севастополь