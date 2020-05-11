Глава Крыма продлил режим самоизоляции

Сегодня Сергей Аксенов подписал указ о продлении режима самоизоляции в Крыму до 31 мая.

По-прежнему люди могут покидать свои дома только, чтобы вынести мусор, погулять с собакой, сходить в ближайший магазин или аптеку. На дачи ездить можно, но с собой нужно брать документы, подтверждающие, что вы владелец приусадебного участка.

Тем, кто работает, прогулки в общественных местах также запрещены: спецпропуск дает право лишь на проезд в общественном транспорте.

Кроме того, новым указом вводится обязательный масочный режим в общественных местах с 12 мая. Люди должны носить средства защиты в общественном транспорте, такси, в магазинах и аптеках. Также до 31 мая приостановлено действие всех льгот для пенсионеров в общественном транспорте, сообщает Крыминформ.

С 5 мая был расширен список отраслей, которые возобновили работу, но, как рассказала сегодня на заседании оперативного штаба главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская, многие владельцы открывшихся предприятий не выполняют предписания Роспотребнадзора. А это может повлечь за собой вторую волну заболеваемости. Если требования санитарных врачей не будут выполняться, закон позволяет закрыть такие предприятия на срок до 90 суток.

По данным на 11 мая, в республике зафиксированы 202 случая COVID-19, 64 человека выздоровели, двое скончались.

Источник: Вести.Севастополь