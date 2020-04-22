Глава Крыма рассказал, какие предприятия смогут начать работу в мае

22 апреля 2020     16
Глава Крыма рассказал, какие предприятия смогут начать работу в мае

С мая в республике возобновится работа предприятий сферы услуг. Но только при условии строжайшего соблюдения санитарных норм. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба.

Речь идет о работе парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ремонта обуви, бытовой техники, часов.

Порядок их работы будет озвучен завтра на заседании штаба. Но руководители предприятий должны осознавать, что они смогут начать работу, только если обеспечат своим работникам и клиентам максимальную безопасность. Их постоянно будут проверять сотрудники Роспотребнадзора, и, если обнаружат нарушения, могут закрыть организацию на 90 суток.

Послабления не коснутся объектов культуры: театров, музеев, концертных залов, кинотеатров – а также гостиниц и общепита.

 Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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