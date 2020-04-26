Глава Крыма выразил соболезнования родным итальянского журналиста Джульетто Кьеза

26 апреля 2020     15
Глава Крыма выразил соболезнования родным итальянского журналиста Джульетто Кьеза

Сегодня в возрасте 79 лет ушел из жизни журналист и писатель Джульетто Кьеза. Он 20 лет проработал в России, будучи собственным корреспондентом газет «Унита» и «Ла Стампа».

Глава Крыма Сергей Аксенов на своих страницах в соцсетях выразил свои соболезнования родным и близким Джульетто Кьеза. Они были знакомы лично, потому что после событий Русской весны итальянский журналист не раз приезжал в Крым, в составе итальянской делегации участвовал в Ялтинском международном экономическом форуме. Он относился к России с особой теплотой, говорят сейчас те, с кем журналист работал и общался. 

«Джульетто Кьеза, в отличие от многих своих западных коллег, никогда не боялся идти против политической конъюнктуры и говорил правду о Крыме. Он много сделал для того, чтобы донести эту правду до международной общественности, разбить пропагандистские мифы, прорвать информационную блокаду нашего полуострова», – написал Сергей Аксенов.

Джульетто Кьеза создал несколько книг о Советском Союзе и России, это сочетание репортажей, политической хроники и исторического анализа.

Источник: Вести.Севастополь

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