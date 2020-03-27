Глава МЧС обратился к жителям Крыма и Севастополя

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов обратился к жителям полуострова Крым.

В связи с участившимися случаями чрезвычайных происшествий по причинам неосторожного обращения с огнем, МЧС обращает внимание на необходимость соблюдения мер безопасности.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки все жители Крыма и Севастополя сейчас вынужденно находятся дома. Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов напоминает о том, что несчастные случаи происходят в основном из-за неосторожного обращения с огнем неправильной эксплуатации электроприборов.

«Хочу подчеркнуть, что в большинстве случаев причиной возникновения возгорания становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового и печного отопления», – сказал Сергей Шахов.

Руководитель ведомства напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

При использовании газовых приборов запрещается:

· эксплуатация газовых приборов при утечке газа;

· пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации;

· сушить белье над газовой плитой, оно может загореться;

· проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи);

· проведение ремонта наполненных газом баллонов.

При использовании печного оборудования недопустимо:

· топить печь с открытой дверцей;

· разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями (керосином, бензином и др.);

· складывать и ставить около печей различные горючие материалы, а также сушить бельё над плитой;

· поручать растапливать печь и присматривать за нею детям;

При эксплуатации электрооборудования:

· запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования;

· нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;

· не применяйте для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы не заводского (кустарного) изготовления (электропечи, электролампы накаливания);

· не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их эксплуатация без надзора (холодильники, факсы, модемы и другое подобное оборудование);

Сотрудники МЧС уверенны в том, что человеческий фактор остается главной причиной произошедших трагедий.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь