Глава МЧС обратился к жителям Крыма и Севастополя

27 марта 2020     10
Глава МЧС обратился к жителям Крыма и Севастополя

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов обратился к жителям полуострова Крым.

В связи с участившимися случаями чрезвычайных происшествий по причинам неосторожного обращения с огнем, МЧС обращает внимание на необходимость соблюдения мер безопасности.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки все жители Крыма и Севастополя сейчас вынужденно находятся дома. Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов напоминает о том, что несчастные случаи происходят в основном из-за неосторожного обращения с огнем неправильной эксплуатации электроприборов.

 «Хочу подчеркнуть, что в большинстве случаев причиной возникновения возгорания становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового и печного отопления», – сказал Сергей Шахов.

Руководитель ведомства напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

 При использовании газовых приборов запрещается:

·         эксплуатация газовых приборов при утечке газа;

·         пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации;

·         сушить белье над газовой плитой, оно может загореться;

·         проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи);

·         проведение ремонта наполненных газом баллонов.

При использовании печного оборудования недопустимо:

·         топить печь с открытой дверцей;

·         разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями (керосином, бензином и др.);

·         складывать и ставить около печей различные горючие материалы, а также сушить бельё над плитой;

·         поручать растапливать печь и присматривать за нею детям;

При эксплуатации электрооборудования:

·          запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования;

·          нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;

·         не применяйте для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы не заводского (кустарного) изготовления (электропечи, электролампы накаливания);

·         не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их эксплуатация без надзора (холодильники, факсы, модемы и другое подобное оборудование);

Сотрудники МЧС уверенны в том, что человеческий фактор остается главной причиной произошедших трагедий.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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