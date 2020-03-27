Глава МЧС обратился к жителям Крыма и Севастополя

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов обратился к жителям полуострова Крым.
В связи с участившимися случаями чрезвычайных происшествий по причинам неосторожного обращения с огнем, МЧС обращает внимание на необходимость соблюдения мер безопасности.
Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки все жители Крыма и Севастополя сейчас вынужденно находятся дома. Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов напоминает о том, что несчастные случаи происходят в основном из-за неосторожного обращения с огнем неправильной эксплуатации электроприборов.
«Хочу подчеркнуть, что в большинстве случаев причиной возникновения возгорания становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового и печного отопления», – сказал Сергей Шахов.
Руководитель ведомства напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности.
При использовании газовых приборов запрещается:
· эксплуатация газовых приборов при утечке газа;
· пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации;
· сушить белье над газовой плитой, оно может загореться;
· проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи);
· проведение ремонта наполненных газом баллонов.
При использовании печного оборудования недопустимо:
· топить печь с открытой дверцей;
· разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями (керосином, бензином и др.);
· складывать и ставить около печей различные горючие материалы, а также сушить бельё над плитой;
· поручать растапливать печь и присматривать за нею детям;
При эксплуатации электрооборудования:
· запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования;
· нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;
· не применяйте для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы не заводского (кустарного) изготовления (электропечи, электролампы накаливания);
· не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их эксплуатация без надзора (холодильники, факсы, модемы и другое подобное оборудование);
Сотрудники МЧС уверенны в том, что человеческий фактор остается главной причиной произошедших трагедий.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь