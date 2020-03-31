Глава «Меджлиса»* обвиняется в публичных призывах к экстремизму

Следственными органами установлено, что председатель экстремистской организации «Меджлис»* Рефат Чубаров в 2015 году высказывал призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, используя средства массовой информации.

В настоящее время Рефат Чубаров привлечен в качестве обвиняемого, ему вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием. Теперь правоохранители установили, что весной 2015 года Чубаров в эфире украинского телеканала призывал граждан к совершению действий, нарушающих территориальною целостность России. Аналогичные призывы он озвучил, выступая перед жителями Херсонской области Украины в рамках организованной им «продовольственной блокады».

Расследование обстоятельств преступлений, совершенных организаторами и сторонниками общественного объединения «Меджлис крымскотатарского народа»* продолжается. Ряд членов организации признаны виновными и получили наказание, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь