Глава Минобороны сообщил о подготовке военно-морского парада ко дню ВМФ

20 мая 2020     5
Глава Минобороны сообщил о подготовке военно-морского парада ко дню ВМФ

На заседании Коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергея Шойгу объявил о том, что на всех флотах 26 июля состоятся военно-морские парады посвящённые дню ВМФ.

Военно-морские парады пройдут в Севастополе, Североморске, Балтийске, Владивостоке, Каспийске и Санкт-Петербурге, рассказал Сергей Шойгу. Он отметил, что парад состоится также и в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус.

В Главном параде в Санкт-Петербурге примут участие 46 боевых кораблей и подводных лодок всех флотов и более 40 единиц авиационной техники.

«В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Неве пройдут боевые катера со знамёнами прославленных соединений Военно-Морского Флота. В исторической части парада будут представлены легендарные машины Победы — танк Т-34 и БМ-13 «Катюша», размещённые на десантных катерах», — добавил Министр обороны.

Источник: Вести.Севастополь

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