Глава Роспотребнадзора: Праздничные дни мы должны провести дома

28 апреля 2020     8
Глава Роспотребнадзора: Праздничные дни мы должны провести дома

Массовое нарушение режима самоизоляции в майские праздники может привести к новому росту числа заболевших коронавирусом и возврату в ту точку, из которой Россия уже вышла, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

“Взрыва у нас нет, это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и сегодня мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня”, – цитирует Попову “Российская газета”.

По словам руководителя Роспотребнадзора, число заболевших не снижается, но и не растет быстрыми темпами. Если раньше темп прироста был почти 30% в сутки, то благодаря режиму самоизоляции сегодня он меньше 10%.

Глава Роспотребнадзора попросила жителей страны провести праздничные дни дома, избегая контактов с другими людьми. Именно на майские праздники приходится третий инкубационный период (два мы уже пережили), и провести его нужно в режиме самоизоляции, иначе мы еще долго не победим коронавирус.

Если россияне в майские праздники не будут нарушать режим, пройдут искушение выездом на дачи, шашлыки, прогулки на природе, ограничения по самоизоляции могут быть постепенно сняты после 12 мая, считает Анна Попова.

Источник: Вести.Севастополь

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