Глава Севастополя обратился к Путину с двумя просьбами

Сегодня врио губернатора Севастополя выступил с докладом на видеоконференции Владимира Путина с главами регионов. Он рассказал, какие меры приняты в городе, чтобы не допустить распространения инфекции, а также обратился к главе государства с двумя просьбами.

Михаил Развожаев попросил учесть в указе президента о дополнительных выплатах на детей “выпавшую” категорию малышей, рожденных с 1 апреля по 31 декабря 2017 года, многим из которых еще нет трех лет и они не подпадают под действие указа. В Севастополе таких семей 2600. Изначально в городе решили региональными актами выдать этим семьям деньги из регионального бюджета, но сегодня врио губернатора обратился к Путину с просьбой компенсировать эти затраты на федеральном уровне.

Также Михаил Развожаев попросил урегулировать вопрос о получении компенсации тем, кто потерял работу в связи с пандемией коронавируса, но не был оформлен официально. Эти люди не могут обратиться в Центр занятости, потому что им нечем доказать, что они потеряли работу: никаких трудовых договоров с ними не заключали, а зарплату платили без отчисления налогов.

По подсчетам правительства Севастополя, в городе таких людей, работавших в “серой зоне” и оставшихся сейчас без денег, около 10 тысяч. Речь идет, уточнил Развожаев, именно о наемных работниках, а не бизнесменах, работающих нелегально. Глава города попросил Путина предусмотреть компенсацию хотя бы на уровне МРОТ для таких людей, которые не могут представить документы о потере работы. Президент России обещал рассмотреть эти предложения.

Источник: Вести.Севастополь