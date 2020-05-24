Глава Севастополя перечислил, при каких условиях будут полностью сняты карантинные меры

24 мая 2020     14
Глава Севастополя перечислил, при каких условиях будут полностью сняты карантинные меры

“Анонсировать снятие ограничений я пока не могу”, – заявил в интервью программе “Вести.Севастополь” врио губернатора города Михаил Развожаев. 

Говорить об открытии учреждений культуры рано, а вот пляжи уже готовят к наплыву отдыхающих. 

“Лето все равно будет, море будет, и мы людей от воды не оградим”, – считает Михаил Развожаев. 

Только операторам пляжей придется выполнить все условия Роспотребнадзора: в первую очередь обеспечить дистанцирование отдыхающих. Как место массового пребывания людей пляж может стать зоной распространения коронавируса.

Для полного снятия ограничений в регионе должны выполняться три условия. 

“Первое: наличие свободных коек – за это время мы смогли достаточно серьезно нарастить группировку: за счет того, что построили свой модуль, переоборудовали и дооснастили горбольницу №9 в Балаклаве, открыли новый военный госпиталь. Сейчас у нас больше половины коек свободных. 

Второй момент: количество тестируемых на 100 тысяч населения. Здесь мы на самой границе, и требуется гораздо больше проводить тестов. Скоро мы будем это делать: скоро придет дополнительное оборудование, откроем еще один кабинет, и во второй половине июня только в нашей городской лаборатории мы будем получать 500 результатов в сутки. Плюс с нами продолжают работать две симферопольские лаборатории роспотребнадзора и еще одна федеральная. 

Третий показатель: коэффициент контагиозности вируса: сколько один человек, который заболел, до того, как попал в изоляцию, сколько человек он успел заразить. Это самый важный показатель, он должен быть меньше единицы. Чтобы было совсем комфортно – ниже 0,5. Когда мы принимали решение с понедельника снять режим самоизоляции, у нас коэффициент был 0,6. Но уже к концу этой недели он достиг 1, т.е он балансирует на пороге риска”, – объяснил глава города. 

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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