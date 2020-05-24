Глава Севастополя поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

24 мая 2020     11
Глава Севастополя поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

У мусульман завершился священный месяц Рамадан. Сегодня они празднуют Ураза-байрам.

В своем поздравлении врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в истории города есть немало страниц настоящей межнациональной дружбы и взаимопонимания, и сегодня мусульмане Севастополя продолжают вносить большой вклад в развитие культуры, духовной жизни и экономики города.

«В этом году завершение Священного месяца Рамадан выпало на сложное время, когда наша страна и весь мир продолжает бороться с пандемией. Это время напомнило каждому человеку, что главная ценность в жизни – это здоровье родных и близких, а наивысшая благодетель – помощь и поддержка, забота друг о друге», – говорится в поздравлении главы города. 

Михаил Развожаев поблагодарил мусульман за то, что они отказались от масштабных празднований, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Источник: Вести.Севастополь

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