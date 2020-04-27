Глава Севастополя предлагает снимать дезинфекцию подъездов на видео

Не уменьшается число жалоб от севастопольцев, что их подъезд до сих пор не прошел дезинфекцию. Врио губернатора города предлагает управляющим компаниям обеспечить полную видеофиксацию санобработки подъездов, чтобы были доказательства: дезинфекторы действительно приходили.

Уже были случаи, когда сотрудники УК просто фотографировались, но работу на самом деле не выполняли.

Также сегодня на заседании правительства Севастополя Михаил Развожаев попросил продезинфицировать остановки в Гагаринском районе, оттуда приходит также очень много жалоб.

Источник: Вести.Севастополь