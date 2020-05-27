Глава Севастополя рассказал, как в городе будут встречать туристов

27 мая 2020     14
Глава Севастополя рассказал, как в городе будут встречать туристов

С 15 июня в Севастополе готовятся снять режим ограничений, но с оговоркой: если ситуация резко не ухудшится и мы не почувствуем негативных последствий отмены режима самоизоляции. 

“Невозможно держать ограничительные мероприятия в полном объеме”, – заявил сегодня в интервью ForPost врио губернатора Севастополя. 

Михаил Развожаев снова сообщил, что при въезде в город будут тестировать на коронавирус всех гостей, также будут принимать справки от тех, кто уже переболел или сдал тесты в своем регионе. Также гостям нужно будет показать дежурным на блокпостах, что они забронировали места размещения. 

“Человек приезжает и ждет, когда ему придет смс или сообщение на его почту или на ресепшен отеля, что у него все нормально и он может покинуть номер. Возможно, один день придется провести в номере, это не критично, это не 14 дней в обсерваторе, как сейчас”, – рассказал Михаил Развожаев.

Также он высказал свое недовольство тем, что сейчас в общественном транспорте и помещениях плохо соблюдается масочный режим. Тем не менее, врио губернатора заверил, что даже если пойдет небольшой рост заболеваемости, медики города к этому готовы.

Источник: Вести.Севастополь

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