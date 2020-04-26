Глава Севастополя возложил цветы к памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня – в день 34-ой годовщины аварии Чернобыльской АЭС – врио губернатора Михаил Развожаев возложил цветы у памятного знака ликвидаторам катастрофы и почтил память погибших. Памятник расположен в сквере имени Василия Бузина.

Никакого траурного митинга не было, все мероприятия пришлось отменить из-за введенного режима повышенной готовности.

Из 600 тысяч ликвидаторов 450 человек в Чернобыль отправил Севастополь, в основном это были пожарные и военные.

«Страшные последствия этой катастрофы коснулись практически каждой советской семьи. Сегодня особые слова благодарности адресую всем ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской катастрофы. Обычным людям, которые в те страшные дни стали борцами с незримой, но такой опасной радиацией», – приводит пресс-служба слова Михаила Развожаева.

Источник: Вести.Севастополь