Глава Севнаследия уходит в отставку

В правительстве Севастополя подтвердили, что сегодня у руководителя управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Михаила Рязанцева последний рабочий день в этой должности.

В Севнаследии он проработал три года. Рязанцев тогда выиграл конкурс на замещение этой должности.

Он родился в 1976 году в городе Данков Липецкой области. Окончил Липецкий государственный педагогический институт по специальности «учитель истории». Работал в школе завучем, потом археологом в государственной дирекции по сохранению культурного наследия Липецкой области, оттуда перешел в Липецкое управление Россвязьохранкультуры, затем – в управление культуры и искусства Липецкой области. А руководителем управления Севнаследия его назначили 25 мая 2017 года.

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь