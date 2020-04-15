Главное следственное управления Крыма проведёт приём граждан онлайн

Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и Севастополю, полковник юстиции Владимир Терентьев проведет прием граждан в режиме онлайн в социальной сети ВКонтакте.

Онлайн-прием будет проводиться 23 апреля с 11:00 до 13:00.

С вопросами к руководству ведомства могут обратиться все желающие. Необходимо заранее или непосредственно во время трансляции оставить свое обращение на официальной странице Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club152644343.

Источник: Вести.Севастополь